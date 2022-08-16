محمد حماقي يطرح أغنية جديدة.. غدا





يستعد النجم محمد حماقي لطرح أغنية جديدة، غدا الأربعاء، والتي تحمل عنوان “قلبي حبك جدا” وذلك على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ليواصل نشاطه الفني.

وطرح النجم محمد حماقي في وقت سابق عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب أغنيته الجديدة “ادرينالين”.

أغنية ادرينالين

أغنية “ادرينالين” من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس تميم، مهندس صوت أحمد جودة، جيتار مصطفى أصلان، طبلة سعيد الارتيست.

محمد حماقي

وكان محمد حماقي أحيا يوم السبت الماضي حفلا غنائيا في الساحل الشمالي، بحضور الفنان أحمد سعد الذي صعد على المسرح ووجه التحية لمحمد حماقي.

حفل محمد حماقي في الساحل

وقدم محمد حماقي خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيه بدأها بـ”نفسي أبقى جنبه” ثم قدم أغنيات “من قلبي بغني”، “من البداية”، “أحلى حاجة فيكي”، “هوا دا حبيبي”، “جمالها استثنائي”، وغيرها

العربية نت