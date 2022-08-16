تعرف على مواصفاتها التأمينية.. بنك السودان يعلن إصدار الطبعة الثانية من فئة الالف جنيه





أعلن بنك السودان المركزي اليوم إصدار طبعة ثانية من فئة الالف جنيه وذلك بموجب أحكام المادة 6/أ من قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002 وتعديلاته اللاحقة، واستناداً إلى سلطات بنك السودان المركزي واختصاصاته ومسؤولياته في حماية العملة الوطنية، وبهدف توطين طباعة فئة الألف جنيه وتجويد مواصفاتها التأمينية،

واوضح البنك في منشوره الرسمي الذي اعلنه الثلاثاء للجمهور كافة عن إصدار طبعة ثانية من فئة الألف جنيه وفق النموذج المرفق ليتم تداولها مع الطبعة الأولى وبنفس المواصفات والعلامات التأمينية للطبعة الأولى (يونيو 2019) عدا الاختلافات التالية:



1. تاريخ الطبعة : مايو ٢٠٢٢.

2. استبدال العلامة التأمينية المتمثلة في الصورة الهولوغرافية لزهرة الكركدي بعلامة تأمينية على شكل زهرة عباد الشمس مطبوعة طباعة بارزة بأحبار مقروءة آلياً.

3. اختلاف توقيع المحافظ في الطبعتين.

وتحتفظ الطبعة الثانية بنفس المواصفات والألوان والعلامات التأمينية المعروفة للطبعة الأولى والمتمثلة في الآتي:

– أبعاد الورقة: 160X 74 ملم.

– مضمون الورقة : الزراعة.

– لون الورقة الأساسي: اللون الأزرق.

– تتضمن الواجهة صورة صومعة غلال وقندول ذرة.

– خلفية الورقة تتضمن صورة مزارعين، شلال جبل مرة، جبال التاكا، قندول دخن.

– الرقم 1000 أعلى اليسار وأدنى اليمين.

– الرقم المتسلسل للورقة يوجد على أعلى اليمين وأدنى اليسار.

– الملمس الخشن للورقة على صورة صومعة الغلال وعبارتي (بنك السودان المركزي) و (ألف جنيه سوداني).

– الصورة الكامنة تظهر عند إمالة الورقة (CBOS).

– العلامة المائية: صقر الجديان والرقم 1000.

– شريط تأميني متغير الألوان والحركة.

– النظائر المتطابقة: زهرة عباد الشمس.

الخرطوم 16-8-2022م (سونا)