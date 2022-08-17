اتحاد الصاغة والتعدين يطلق (مبادرة وطنا) لدعم متضرري السيول والفيضانات





أطلقت اللجنة التمهيدية للاتحاد العام للصاغة والتعدين، “مبادرة وطنا” لدعم متضرري السيول والأمطار في السودان.

وقال رئيس المبادرة علي يوسف تبيدي، إنهم بدأوا في تجهيز مواد إغاثية واحتياجات للمتضرّرين من السيول والأمطار في عدد من الولايات تتمثل في مواد ايوائية ومواد تموينية ومعينات طبية برعاية اللجنة التمهيدية للاتحاد العام للصاغة والتعدين.

وناشد تبيدي المؤسسات والشركات والمنظمات والأفراد بتقديم الدعم لدرء آثار السيول والفيضانات التي ضربت أجزاءً من البلاد تحت شعار “وطنا جيناك كلنا”، وأكد أن قافلة الدعم ستتحرك إلى المناطق المتأثرة بعد اكتمال التجهيزات، ونوه إلى أن هنالك ترحيباً كبيراً من قبل الصاغة للمشاركة في المبادرة.

صحيفة الصيحة