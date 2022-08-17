ليالي وطنية باتحاد المهن الموسيقية بأمدرمان





قال الفنان عمر احساس الامين الثقافي باتحاد المهن الموسيقية بامدرمان بان الاتحاد سيستمر في تقديم عدد من الليالي الثقافية والغنائية بداره دعما لمسيرة الامن والسلام والتعايش السلمي بالبلاد مشيرا إلى دور الفن والفنانين في رتق النسيج الاجتماعي بالبلاد وتوحيد وجدان جماهير الشعب السوداني، فيما اقام اتحاد المهن الموسيقية ليلة غنائية وطنية كبرى تغنى فيها عدد من كبار الفنانين بالبلاد على رأسهم الدكتور عبد القادر سالم وزكي عبد الكريم وسيف الجامعة وعمر احساس واحمد شارف وعدد من الاصوات الشبابية الصاعدة، وكانت تلك الليلة تحت عنوان ” مابنحب عصبية القبيلة” برعاية بنك تنمية الصادرات بالتعاون مع اللجنة العليا لليالي الوطنية باتحاد المهن الموسيقية بالخرطوم . فيما التقط قفاز المبادرة في نفس الليلة مدير الثقافة والاعلام بولاية الخرطوم عوض احمدان لتبنيه ليلة وطنية في الاسبوع المقبل .

صحيفة السوداني