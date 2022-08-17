طرد فنان من قناة النيل الأزرق وآخر بسبب الزّي





تعرض مطرب شاب معروف للطرد من إستديوهات قناة النيل الأزرق خلال الأيام الماضية بعد أن حضر متأخرًا عن الموعد المحدد له لتسجيل برنامج بحوالي ساعتين ،وقرر معد ومخرج البرنامج تسجيل البرنامج بدون المطرب بسبب عدم التزامه بالموعد المضروب معه، تعتبر هذه الحادثة الثانية التي يتم فيها الاعتذار لمطرب عن التسجيل بقناة النيل الأزرق حيث تم خلال الشهر الماضي إلغاء تسجيل لمطرب لم تلتزم فرقته الموسيقية بارتداء الزي الموحد رغم إخطاره مسبقا من معد البرنامج قبل موعد التسجيل بيومين.

صحيفة السوداني