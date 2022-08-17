شاهد بالفيديو: “لامستحيل تحت الشمس” أول سائقة توك توك سودانية تبهر الجميع بافكارها وتلفت الأنظار بقدرتها على كسر الحواجز





نحجت السيدة أماني في لفت انتباه السيدات بمنصات التواصل الاجتماعي وذلك من خلال استضافتها في برنامج صباح العربية الذي تقدمه الاعلامية السودانية الريان الظاهر .



وبحسب ماشاهدة محررة (كوش نيوز ) فقد ذكرت أماني أنها سمعت عبر إحدى القنوات عن توفير توك توك للبيع وكانت في الوقت نفسه لديها مبلغ من المال ترغب في إدخاله في اي مشروع للاستفادة منه ولكن بعد سماعها الخبر ذهبت وقامت بشراء التوك توك وما واقف بالمنزل لمدة ثلاثه أشهر لأنها لم تجد شخص ليسوقه وبعد ان قررت استرجاعه إلى الشركة أصر ابنها بسواقته وبالفعل نجح في ذلك ومن ثم تعلمت القيادة وأصبحت توصل أبنائها المدرسة وتساعد الأشخاص داخل الحي.

الخرطوم:(كوش نيوز )