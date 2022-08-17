الجديد للمخرجة والممثلة إخلاص نور الدين





تشهد الساحة الفنية إنتاج وتدشين أعمال جديدة للفنانة والدرامية المخرجة اخلاص نور الدين من بينها مسلسل درامي متكامل من عدة حلقات تحت عنوان “حافة طريق” وقد تم انتاج المسلسل بشراكة درامية ذكية بين الممثلة اخلاص نورالدين والفنان بكري فيصل فيما اتاحت اخلاص الفرصة للمخرج الشاب والمؤلف الجديد القادم من كلية الموسيقى والدراما المخرج عبدالله الذي قالت عنه اخلاص بأنه اظهر تميزا ونبوغا كبيرين في اخراج ذلك العمل ، فكرة المسلسل للاستاذ بكري فيصل واخراج جراهام ،واضافت اخلاص بأن”حافة طريق” يضم كوكبة من المع نجوم الدراما السودانية ، و اضافت اخلاص بانها قامت بانتاج عمل جديد تحت عنوان “اكس لارج” بجمهورية مصرالعربية مع النجمة سامية عبدالله وجمال عبد الرحمن وبقية نجوم الفرقة فكرة عمل اكس لارج للاستاذ سمبل واخراج احمد دفع الله ، واكدت بان حافة طريق سيتم بثه في قناة السودان وقناة المخرج بكري فيصل وقالت ان “اكس لارج” سيبث في قناة جمال السودان وقناة “اس 24”.

الخرطوم : سعيد عباس

صحيفة السوداني