البندول: قفلت باب التقليد وودعت ترديد أغاني الغير





قال الفنان احمد فتح الله “البندول” “لكوكتيل” بانه ودع محطة التقليد وترديد أغاني الغير بلارجعة وقال بأنه بدأ في بروفات مكثفة لعدد من الالحان والاغاني الجديدة لمرحلة جديدة من مسيرته الفنية وقال بانه سعيد جدا للتعامل الجديد مع الفنانين والشعراءامثال التيجاني حاج موسى واسحق الحلنقي بالاضافةلالحان جديدة من سيف الجامعة وعماد يوسف وقال البندول ان مرحلة التقليد كانت بالنسبة له بداية كسائرالفنانين للوقوف على امكانات صوته وادائه كما تحدث البندول عن رضائه التام عن حفله الجماهيري بنادي الضباط بالاسبوع المنصرم والذي وصفه بالناجح والمتميز .

صحيفة السوداني