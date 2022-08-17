النيل الأبيض.. أكثر من 4 آلاف أسرة تضرّرت بالسُّيول والأمطار.. وقُرى تُحاصرها المياه وأصبحت معزولة تماماً ولا يمكن الوصول إليها





قال المدير التنفيذي لمحلية السلام بولاية النيل الأبيض، الزين فضل المولى الزين، إن أكثر من 4 آلاف أسرة تضرّرت جراء السيول والأمطار الغزيرة، التي أدّت إلى انهيار المنازل كلياً وجزئياً وفقدان المأوى.

وأوضح الزين أنّ هنالك عدداً من القُرى مُحاصرة بالمياه وأصبحت معزولة تماماً ولا يُمكن الوصول إليها بالإضافة لغمر المياه والسُّيول مساحات واسعة من المشاريع الزراعية.

ووصف المدير التنفيذي لمحلية السلام، الأوضاع بالمحلية بالخطيرة وتحتاج للتدخُّل العاجل من اللجنة العليا لطوارئ الخريف والمُنظّمات وديوان الزكاة.

وكانت أكثر المناطق والقرى التي تأثّرت بالسيول والأمطار هي “المقينص، الراوات، الدقجة، أبو ضرس، الكويك، اليويا، قرية وعر، أم جزيزة، صورنا، محبوبة، السبعات، العكف، عنوفة، الحواشات، أم جلالة، أم سرايح وأم تيران”.

وقال إنّ عدداً من المُواطنين أبلغوا المحلية بظهور الثعابين والعقارب، وإن وزارة الصحة التزمت بتوفير الأمصال، وأبان الزين أنّ التحدي الذي يواجه المحلية هو كيفية إيصال المساعدات الإنسانية من مواد الإيواء والغذاء بسبب انقطاع الطرق المؤدية لهذه القرى – بحسب ما أوردته وكالة السودان للأنباء.

وأشار إلى أنّ لجنة الطوارئ قدّمت بعض المُساعدات الأولية للمتأثرين بالإضافة للاستجابة السريعة لوزارة الصحة في إيصال أدوية طوارئ لمنطقة المقينص وأن لجان الطوارئ تعمل في كل الوحدات الإدارية لحصر ومسح المتضررين ورفع الإحصائيات بصورة دقيقة.

وامتدح المدير التنفيذي، جهود شركة الراوات للبترول في صيانة الردمية الخرسانية التي تربط كوستي الراوات المقينص مما سهل حركة المواطنين.

صحيفة السوداني