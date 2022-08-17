شيرين عبد الوهاب رفقة مدير أعمالها: أجدع راجل في مصر





نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير “انستجرام” صورة جديدة لها رفقة مدير أعمالها محمد فؤاد، والشهير بـ”ميمي فؤاد”.

شيرين عبد الوهاب ومدير أعمالها

وعلقت شيرين عبد الوهاب على الصورة: “مع مدير أعمالي ميمي اجدع راجل في مصر”

من جهة أخرى، كشف الشاعر أمير طعيمة عن البوستر الخاص بأغنية “المترو” للمطربة شيرين عبد الوهاب تمهيدا لطرحها خلال الأيام المقبلة

المترو”.. أغنية جديدة لـ شيرين عبد الوهاب قريبا

الأغنية من غناء شيرين عبد الوهاب، وكلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتأتي ضمن أغاني شيرين بعد عودتها للساحة الغنائية مؤخرا.

العربية نت