الدفاع المدني في السودان يعلن حصيلة وفيات السيول والأمطار





عبد الجليل يدعو إلى الحيطة والحذر لسائقي العربات على الطرق القومية.

أعلن المتحدّث باسم الدفاع المدني في السودان، عبد الجليل عبد الرحيم، عن مصرع 79 شخصًا جراء السيول والأمطار في البلاد.

وقال عبد الجليل بحسب وكالة الأناضول، السبت، إنّ حصيلة الوفيات بلغت 79 شخصًا، فيما أصيب 30 آخرون، بجانب انهيار عددٍ من المنازل كليًا وجزئيًا.

وأردف” ذلك خلال الفترة بين مطلع يونيو الماضي وأغسطس الجاري”.

وأشار إلى أنّ معظم ولايات السودان تأثرت بالسيول والفيضانات عدا الخرطوم.

وأتمّ”المجلس القومي للدفاع المدني، وفّر معظم الاحتياجات المطلوبة لمقابلة المهددات والتحديات بالنسبة إلى فصل الخريف الحالي”.

باج نيوز