حريق ضخم ببورصة محاصيل القضارف يخلف خسائر كبيرة





شبَّ حريق ضخم في بورصة محاصيل القضارف، أدى إلى حرق قطن محلوج تبلغ قيمته 600 مليون جنيه. وقال شهود عيان، بحسب “سودان تربيون”، السبت؛ إن “شرطة الدفاع المدني بولاية القضارف، نجحت في احتواء حريق كبير شب في إحدى مخازن بورصة المحاصيل”. وأفاد مدير الدفاع المدني بولاية القضارف العميد شرطة بابكر محمود، في تصريح لـ“سودان تربيون”، إن خسائر الحريق بلغت 500 بالة قطن وهي تُقدر بنحو 600 مليون جنيه. وأضاف: “نجحنا في إخماد النيران والسيطرة على الحريق بعد 7 ساعات من العمل، نظرًا لوجود مواد تساعد على الاشتعال مثل الزيوت والقطن”. وأشار إلى أن الفريق الذي أخمد النيران مكون من 20 عنصراً وثلاث سيارات إطفاء، وتمكن من إنقاذ 4 آلاف جوال سمسم و5 آلاف جوال دخن و500 جوال عباد شمس، إضافة إلى 5 آلاف جوال ذرة و300 من عبوات زيت الطعام، علاوة على 75 برميل مبيد. وكشفت مصادر مطلعة عن أن سبب الحريق هو اشتعال كميات كبيرة من بالات القطن بعد عمليات حلجها من محلج بالولاية، قبيل تصديرها.

صحيفة الحراك السياسي