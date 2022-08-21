كسلا تستغيث ستة وفيات غرقاً و(29157) أسرة فقدت المأوى





مثل كل عام فعلت الفيضانات والسيول والأمطار فعلتها بولاية كسلا وأحدثت خسائر فادحة في خريف هذا العام.

وقال محمد حامد محمد فكي، رئيس لجنة الحصر والإحصائيات والمعلومات بمفوَّضية العون الإنساني أكد بأن كوارث فيضانات وسيول وأمطار هذا العام بكسلا غير مسبوقة وتضرَّرت منها نحو (29157) أسرة، بفقدها لمنازلها بسبع محليات هي: محلية شمال الدلتا وقر ومحلية كسلا ومحلية أروما ومحلية نهر عطبرة ومحلية ريفي كسلا ومحلية تلكوك ومحلية حلفا الجديدة.

وأشار إلى عدم وجود أي تدخلات غير الدفاع المدني الذي جاد بالمشمعات وهي غير كافية على حد قوله.

وقال رئيس لجنة الحصر بأن الكوارث مستمرة ومازالت حتى هذه اللحظة ولم نر أي استجابة سواءً أكان على مستوى المركز أو المنظمات.

وأوضح أن أمطار 19 أغسطس، حاصرت مياهها السوق الشعبي وأغرقت أحياء السوق الشعبي بالكامل.

وفي جولة لـ(الصيحة) بتلك المحليات رصدت (الصيحة) مئات الأسر وقد أصبحوا بلا مأوى ونفوق مئات الحيوانات نتيجة للغرق.

وبهذا الخصوص قال والي كسلا المكلف خوجلي حمد: مازلنا ننظر إلى المنظمات وننتظرها لتقديم المساعدات ووجهنا مفوَّض العون الإنساني بصورة واضحة أن أي منظمة لم تتقدم بالمساعدات في هذه الظروف عليها مغادرة الولاية وإغلاق أبوابها.

إحصاءات

لجنة العليا لطوارئ الخريف بولاية كسلا سيرت قافلة دعم عاجلة لمنطقة مكلي التي اجتاحها القاش مما تتسبب في هدم ثلاثة كباري، وقد وقفت القافلة على الأضرار الكبيرة بعدد من القرى بالمنطقة، حيث غمرت المياه عدد (240) منزلاً، بالمحموداب، و (160) منزلاً، بالشارعاب، و (45) منزلاً، بالارتيقة، وقدَّمت القافلة مشمعات وكلور لتنقية مياه الشرب، وقد طالب الأهالي السلطات بإرسال خيم عاجلة ومواد غذائية، كما أفادنا ممثل جهاز الأمن الوطني بأن اليونيسيف قدَّموا أدوية طوارئ إضافة لأدوية الطوارئ الصحية المقدمة من إدارة الطوارئ بوزارة الصحة ولاية كسلا.

وبمحلية ريفي غرب كسلا التي زارتها (الصيحة) وجدت أن السيول أحاطت بقرية أبودهان وعزلتها تماماً عن الحياة،

ونسبة لتدفق كميات كبيرة من مياه نهر القاش تأثرت منطقة جمام وحلة الساملاب وحلة فكي وتنهمر المياه نحو منطقة مكلي مما يتطلب الأمر تدخل عاجل بالآليات لحمايتها .

كما تضرَّرت محلية ود شريفي حيث اجتاحت سيول الأمطار الطرق.

من جانبه قال مفوَّض العون الإنساني بكسلا إدريس واراب إن مستوى الأمطار والسيول بالولاية غير مسبوق، وأشار إلى أضرار بالغة بحلفا الجديدة قرى (7 و8و 3) نتيجة لجرف السيول للمنازل وأنهم قدَّموا مواد إيواء ومشمعات.

وأشار إلى تأثر حي المقاودة بمحلية كسلا السوق الشعبي بانهيار عدد كبير من المنازل، وقال: إن القرية 2 عرب تضرَّرت بالكامل بسبب أنهم يقطنون داخل مجاري السيول.

كسلا: انتصار تقلاوي

صحيفة الصيحة