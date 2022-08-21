مصر… حريق محدود في دير “السيدة العذراء” والدفاع المدني يسيطر عليه دون إصابات





سيطرت قوات الدفاع المدني المصرية على حريق محدود في دير السيدة العذراء مريم في درنكة بأسيوط، جنوبي البلاد، وذلك أثناء احتفالات الأقباط الأرثوذكس بـ”مولد العذراء”.

ونقلت “بوابة الأهرام” عن الأنبا بيشوي، راعي دير العذراء، قوله إن الحريق “كان محدودا جدا، واندلع في بعض المخلفات داخل أحد المناور بالدير، وتمت السيطرة الفورية عليه”.

وأكد أن “الاحتفالات لم تتأثر، وجميع من في حرم الدير وخارجه يحتفلون بالليلة الختامية لمولد السيدة العذراء”.

وتجرى الاحتفالات بمولد “السيدة العذراء” في دير العذراء مريم، كل عام في الفترة من 7 أغسطس/آب حتى 21 من نفس الشهر، وهي تلك الفترة التي شهدت مكوث العائلة المقدسة بداخل المغارة أثناء هروبها من فلسطين إلى مصر من بطش الملك هيرودس الذي كان يسعى لقتل السيد المسيح.

العربية نت