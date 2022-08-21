أربعة شركات طيران تدعم المتضررين من السيول والأمطار





أعلنت أربعة شركات طيران سودانية عن دعمها للمتضررين من السيول والفيضانات والامطار بعدد من ولايات البلاد.

وأكدت شركات سودانير، بدر، تاركو ونوفا تسييّرها قافلة إغاثة إلى المتضررين وذلك إنطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية وواجبها الوطني والأخلاقي تجاه المواطنيين الذين يواجهون اوضاعاً قاسية بسبب الظروف المناخية بمناطق بولايات نهر النيل، الجزيرة، جنوب دارفور وكسلا وغيرها.

وتأثرت عدد من الولايات السودانية بالسيول والأمطار والفيضانات التي تسببت في انهيار أكثر ١٥ ألف منزل ووفاة أكثر من ٦٠ مواطناً،وتفترش آلاف الأسر الأرض وتلتحف السماء في ظروف إنسانية صعبة.

ويتوقع تسليم شركات الطيران السودانية الأربعة مواد الإغاثة خلال هذا الأسبوع إلى الجهات المسؤولة لتوزيعها على المتضررين بالولايات المُتأثرة.

الخرطوم:طيران بلدنا