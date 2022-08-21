وزير المالية: الوضع كارثيٌّ





أكّدَت وزارة الصحة، جاهزيتها من الإمداد الدوائي وتسليم الولايات، مُعيناتها واحتياجاتها، وتوقّعت الوزارة انتشار البعوض والإسهالات المائية والملاريا، فيما أكّدت استقرار الأوضاع حتى الآن.

وقال وزير الصحة المكلف د. هيثم محمد إبراهيم في التنوير الذي قدمه أمام مجلس الوزراء اليوم، إنّ الصحة اطلعت منذ وقتٍ مُبكِّرٍ على الأوضاع بالولايات ووضعت الاحتياطات اللازمة لمُواجهة فصل الخريف.

من جانبه، قال وزير التنمية الاجتماعية الدكتور أحمد آدم أنّ عدداً من المُعينات قدّمت للولايات الست المُتضرِّرة جَرّاء السُّيول والفيضانات، مشيراً الى أنّ هناك قوافل دعم في طريقها للمناقل ومن ثَمّ تتّجه تباعاً للولايات الأكثر تضرُّراً.

ونادى وزير التنمية الاجتماعية، قطاعات المجتمع السوداني والمنظمات المحلية والدولية بالوقوف الى جانب المُتضرِّرين وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية لهم.

من جهته، وصف وزير المالية جبريل إبراهيم الوضع بالكارثي، ودعا الى ضرورة معالجة الإخفاقات المتكررة، ودعا الى ضرورة توجيه الإعلام للاضطلاع بدوره الوطني تجاه الكارثة الإنسانية، واستنفار الجهد الشعبي والقطاع الخاص والحكومي للخروج من هذه الأضرار، منادياً بضرورة أن يكون هنالك جهدٌ إقليميٌّ تجاه المُتضرِّرين.

صحيفة الصيحة