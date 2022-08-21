البرهان: نأسف لضياع 3 سنوات من عمر السودانيين في التشاكس





أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عن تشكيل لجنة لولايتي النيل الأبيض والجزيرة لوضع حلول دائمة. وأكد وقوف الدولة حكومة وشعباً مع المتضررين من السيول والأمطار بالجزيرة وحرص الحكومة على تقديم الدعم اللازم لهم بما يسهم في جبر الضرر الواقع عليهم.

وأعرب لدى مخاطبته اليوم، المتأثرين بالسيول والفيضانات بمنطقة المناقل في ولاية الجزيرة، عن أسفه لإضاعة ثلاث سنوات من الفترة الانتقالية في التشاكس السياسي، مشيراً إلى ضرورة الانتباه لقضايا المواطن الحقيقية والاهتمام بها.

وأعلن عن تشكيل لجنة قومية برئاسة عضو مجلس السيادة الطاهر حجر لمتابعة توفير المعينات والدعم اللازم للمتأثرين ولجنة فرعية من واليي النيل الأبيض والجزيرة ولجان الأمن بالولايتين لتفقد المصارف والاطمئنان علي عملها بالصورة المثلى.

ووجّه البرهان بمعالجة الترع وتنظيف القنوات وتعويض المواطنين الذين أصابتهم اضرار في ممتلكاتهم، ونوه إلى إعلان الحكومة عن حملة استنفار داخلية وخارجية لدرء آثار السيول والفيضانات حتى تعود المنطقة الى سيرتها الأولى.

كما وجّه البرهان، سلاح المهندسين بالقوات المسلحة لمواصلة الجهد الهندسي وتحريك معداته اليوم لإنشاء عبّارات على طريق المناقل لإيصال المواد الغذائية للمواطنين المتأثرين بالسيول والأمطار.

وأثنى علي الجهود الكبيرة التي قام أبناء الولاية لمواجهة ودرء آثار السيول والفيضانات بالمنطقة.

ورافق رئيس المجلس السيادة خلال زياته الميدانية، عضو مجلس السيادة الطاهر حجر ونائب رئيس هيئة الأركان إمداد وقائد سلاح المهندسين.

صحيفة الصيحة