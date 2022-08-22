منظمة الدعوة الإسلامية تستأنف نشاطها بعد إلغاء قرار لجنة التفكيك





استأنفت منظمة الدعوة الإسلامية نشاطها وبرامجها بالسودان بعد أن كانت توقفت قبل عامين بقرار من لجنة تفكيك التمكين.

والتأم بمقر شركة دانفوديو القابضة بالخرطوم بحسب (سودان تربيون) اجتماع مجلس أمناء المنظمة برئاسة عبد الرحمن المحمود رئيس مجلس الأمناء بحضور مديري المؤسسات التابعة للمنظمة.

وناقش الاجتماع الترتيبات والاستعدادات لبداية انطلاق أعمال المنظمة بعد حكم المحكمة العليا الذي ألغى قرار لجنة تفكيك التمكين واعتمد عودة المنظمة لممارسة نشاطها من الخرطوم.

صحيفة الصيحة