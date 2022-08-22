الهيئة: نيابة السكة الحديد تدون بلاغاتٍ في مواجهة أطفال بتُهمة التخريب





أعلن مدير عام هيئة السكة الحديد، التابعة لوزارة النقل، وليد محمود أحمد، عن إلقاء نيابة السكة الحديد القبض على أطفال وتدوين بلاغات جنائية في مواجهتهم بتهمة التخريب المتعمد لخطوط السكة الحديد، كما دونت بلاغاتٍ أيضاً ضد أشخاص لحصبهم قطارات الركاب بالحجارة والعمل على تكسير زجاج القطار. وكشف وليد في تصريح خاص لـ(الحراك) عن تسليم نيابة السكة الحديد الأطفال المتورطين في التخريب إلى نيابة الأسرة والطفل، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، ولفت إلى تعرضهم إلى خسائر كبيرة جراء تكسير زجاج القطارات أثناء مرورها إلى الولايات، مشيراً إلى أن ذلك التخريب يكلف الهيئة أموالاً طائلة، وشدد على ضرورة معالجة الأمر بقوة القانون. وكشف وليد عن تفعيل قانون من قبل وزارة العدل كان قد تمت إجازته في عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري، لردع المخربين لخط السكة الحديد، فيما أشار إلى تفاهمات جرت مع الجيش بشأن مراقبة خط السكة الحديد ضمن المواقع الاستراتيجية من خلال استخدام التقنية الحديثة، لتفادي سلسلة الاعتداءات المتكررة على خط السكة الحديد، والحفاظ على أراوح المسافرين وسلامة القطارات المحملة بالبضائع.

الخرطوم – أحمد قسم السيد

صحيفة الحراك السياسي