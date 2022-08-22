لجنة تفكيك نظام البشير: انقلاب البرهان علّق منحة بـ”2″ مليار دولار مخصّصة لتطوير أنظمة الريّ بالجزيرة





تقول اللجنة” الانقلاب أفسد مجهودات الانتقالية وأصبح يقلّب كفيه على ما حاق به وأضر بالبلاد والعباد”.

كشفت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، عن أنّ انقلاب البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، تسبّب في تعليق منحة وكالة التنمية الدولية والتي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار خاصة بتطوير أنظمة الريّ في مشروع الجزيرة.

وقالت اللجنة إنّ منحة وكالة التنمية الدولية البالغ قيمتها 2 مليار دولار، كان مخططًا تخصيص 650 مليون دولار منها لمر اجعة وتطوير أنظمة الريّ بمشروع الجزبرة وبقية المشروعات الزراعية الكبرى.

وأضافت” المجهودات التي بذلت في الفترة الانتقالية أفسد ثمارها الانقلاب، وأصبح يقلّب كفيه على ما حاق به وأضر بالبلاد والعباد”.

والأحد، أعلنت الأمم المتحدة، تضرّر أكثر من 25 ألف شخص ونزوح 2500 سوداني، جراء السيول والأمطار في محلية المناقل.

وسابقًا، أعلن مجلس الوزراء، حالة الطوارئ في 6 ولايات بالبلاد، على خلفية السيول والأمطار الغزيرة، هي نهر النيل،الجزيرة، النيل الأبيض،غرب كردفان،جنوب دارفور، وكسلا.

باج نيوز