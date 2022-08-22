رئيس مجلس السيادة يتسلم رسالة خطيةمن رئيس جمهورية جنوب السودان





تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رسالة خطية من رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، تتعلق بدعوة رسمية لحضور تخريج القوات المشتركة المنصوص عليها في إتفاقية السلام بجنوب السودان والمزمع قيامه في الثلاثين من أغسطس الجاري.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم، مستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية توت قلواك والوفد المرافق له.

وأوضح توت في تصريح صحفي أن الدعوة للبرهان جاءت بصفته رئيس الدورة الحالية لمنظمة الإيقاد، والتي تشرف على تنفيذ إتفاقية السلام بالجنوب، فضلا عن أن السودان يعد الضامن الرئيسي لتنفيذ إتفاق السلام.

وابان أن تخريج هذه القوات يعد بداية مهمة لتنفيذ الإتفاقية، مشيرا إلى الدور الكبير الذي إضطلع به نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو في متابعة تنفيذ إتفاقية السلام بجمهورية جنوب السودان.

وقال أن الرئيسين البرهان وسلفاكير سيشهدان تخريج هذه الدفعة الجديدة من القوات المشتركة. واضاف توت أنه شكر رئيس مجلس السيادة على دعم السودان لعملية السلام بالجنوب، مشيراً للظروف الحرجة التي يمر بها السودان حالياً جراء كارثة السيول والأمطار، معربا عن مواساة دولة الجنوب حكومة وشعبا للشعب السوداني الشقيق في مواجهة هذه المحنة.

وقال مستشار رئيس دولة الجنوب للشؤون الأمنية إن اللقاء تطرق أيضا للعلاقات السياسية بين البلدين وقضايا الحدود المشتركة بجانب العلاقات بين السودان وإثيوبيا وجنوب السودان، مبيناً أن العلاقات بين الدول الثلاثة ستشهد مرحلة جديدة في مسيرة التعاون المشترك واضاف أن هناك مبادرة من الرئيس سلفاكير لعقد جلسة بجوبا تضم رؤساء السودان وجنوب السودان وإثيوبيا لحل القضايا العالقة في ملف الحدود المشتركة.

وكالة سونا