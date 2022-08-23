ضبط منظمة طوعية تزاول عملها بمنزل رغم حلها منذ سنوات





ضبطت شعبة عمليات أمبدة مقر شبكة إجرامية تدير منظمة إنسانية متخصصة في العمل الطوعي والخدمي تم حلها قبل ثلاث سنوات، ومتوقفة عن العمل متخذة منزلاً بجهة الفتيحاب مربع (1) بأم درمان مقراً لها .

وكشفت متابعات المكتب الصحفي للشرطة بأنه ومن خلال المعلومات داهمت السلطات المنزل محل المنظمة المحلولة وضبطت فيه اثنين من المتهمين هما (ك،م،ح)و(م،ع،ا) وبحوزتهما معروضات عبارة عن صيدلية متكاملة، وطبيب عمومي، ومعمل متكامل، و غرفة عمليات صغيرة، وكمية من الأدوية البشرية، وكمية من زجاجات الأمولين الفارغة، وختم خاص بالأنظمة يستخدم في ختم الوصفات الطبية .

ونبَّهت الشرطة إلى أن عملية القبض على الشبكة نتيجة لتوفر معلومات للشعبة تفيد بأن هنالك منزلاً بالفتيحاب مربع (1) يمارس فيه أعمال الصيدلة والمختبرات الطبية وبيع دواء الأمولين دون تصديق من الجهات المختصة، وأشارت الشرطة إلى أنه وبناءً على ذلك تم تكوين فريق ميداني لتنفيذ عملية المداهمة بعد إصدار أمر التفتيش من النيابة المختصة وأسفرت العملية عن ضبط المتهمين والمعروضات التي تمت الإشارة إليها، فضلاً عن قيام السلطات بتحريز المضبوطات واتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهة أفراد الشبكة بالرقم(59) تحت مخالفة نصوص المواد (123، 93، 69، 38) صيدلة وسموم بدائرة التحقيق الجنائية توطئة لتقديمهما للمحاكمة.

الخرطوم: محمد موسى

صحيفة الصيحة