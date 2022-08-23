(المالية) تكشف ملابسات الارتفاع المفاجئ للدولار





عزا وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، محمد بشار ما سماه بالارتفاع المفاجئ في سعر الصرف بالسوق الموازي، وقال إن أبرزها المضاربات من المتعاملين مع السوق، وأكد عدم وجود أسباب حقيقية وراء ارتفاع الدولار وواضحة من سياسات الدولة أدت للارتفاع، وإنما توقعات المتعاملين في السوق، فضلاً عن زيادة الطلب وقلة العرض وهو سبب رئيسي في الارتفاع.

في السياق فند بشار في تصريح لـ(الحراك)، الاتهامات الموجهة للحكومة بالتسبب في ارتفاع الدولار من خلال العمل على شراء كميات كبيرة من النقد الأجنبي، وقال إن الحديث غير صحيح، وأضاف قائلاً: الحكومة تشتري الدولار لأي غاية من الغايات، خصوصاً بعد تحرير السلع الاستراتيجية، والسماح لشركات القطاع الخاص باستيراد بترتيبات الخاصة ولا تطلب منا كحكومة مبالغ من النقد الأجنبي، حتى ندخل السوق لتوفيرها لها وإنما تقدم طلبات لبنك السودان بحسب ما متاح له من عوائد صادر.

وكشف عن إجراء دراسة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع سعر الصرف خلال الأسبوع الماضي، وبناء على نتائج الدراسة ستصدر قرارات لكبح جماع ارتفاع الدولار.

الخرطوم ـ أحمد قسم السيد

صحيفة الحراك السياسي