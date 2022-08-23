والي الجزيرة: الدعم السريع أول المبادرين لإسناد أهل المناقل





استقبل والي ولاية الجزيرة إسماعيل عوض الله العاقب وأعضاء حكومته ومنظمات المجتمع المدني والقطاعات الحيوية بود مدني، قافلة الدعم السريع المتجهة إلى محلية المناقل لدعم وإسناد المتضرّرين من السيول والأمطار، بتوجيه من نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو.

وأشاد والي الجزيرة بقوات الدعم السريع ودورها الكبير في خدمة المجتمع، وثمن جهود القوات ومواقفها المشرّفة تجاه أهل الولاية منذ جائحة (كورونا)، ودعمها اللامحدود للمجتمع لاسيما في خريف العام السابق والحالي، بالإضافة لإسناد مساعي تأهيل مشروع الجزيرة، وأضاف أن الدعم السريع تُعتبر أول المبادرين لإغاثة وإسناد أهل المناقل.

من جانبه، أكد قائد القافلة العميد ركن زاهر محمد الأمين، جاهزية قوات الدعم السريع لمساعدة المتضرّرين والمتأثرين من السيول والفيضانات بكل مناطق السودان امتثالاً لتوجيهات نائب رئيس مجلس السيادة بتسيير قوافل الدعم والإسناد لكل المواطنين المتضررين والمتأثرين بالكوارث اينما كانوا.

صحيفة الصيحة