بدر للطيران تنطلق نحو محطات عالمية جديدة بينها لندن





الخرطوم:طيران بلدنا

تبدو شركة بدر للطيران على بعد خطوات قليلة لمُلامسة حاجز الرقم “30” ومبارحة محطة العدد “25” ، والعدد خمسة الذي يقع بينهما يوضح إقتراب بدر من تسييّر رحلات إلى محطات عالمية جديدة.

فقريباً سيتردد في مطار الخرطوم صدى مُكبر الصوت وهو يُعلن عن قيام رحلات بدر الي لندن، بومباي، الدمام، اسمرا وعمان وهذا ماكشفت عنه الشركة من خلال مقطع ترويجي بثته في صفحتها الرسمية على تطبيق الفيس بوك، ويتوقع أن ترتفع بذلك محطاتها الخارجية الي ٢٣ محطة فيما تُسير رحلات إلى سبعة محطات داخلية.

وعلي صعيد رحلات الشركة ليوم غداً الثلاثاء فهي كالآتي :

القاهرة ٣ رحلات :

١- الخرطوم – القاهرة – الخرطوم إقلاع الساعة 09:00 صباحا من الخرطوم وإقلاع الساعة 13:00 من القاهرة.

٢-الخرطوم -بوتسودان -القاهرة – بورتسودان – الخرطوم إقلاع من الخرطوم الساعة 09:00 صباحا وإقلاع من بورتسودان الساعة 11:00 صباحا / إقلاع من القاهرة الساعة 14:00ظهرا ومن بورتسودان الساعة 17:00مساءا.

٣-الخرطوم -القاهر-الخرطوم إقلاع من الخرطوم الساعة 18:30 مساءأ ومن القاهرة الساعة 22:30 مساءا.

جدة رحلتان.

١-إقلاع الساعة 09:00 صباحا من الخرطوم والساعة 12:30 ظهرا من جدة .

٢-إقلاع الساعة 16:00 مساءا من الخرطوم وإقلاع الساعة 19:30 مساءا من جدة .

دبي رحلتان

١-خرطوم – دبي – بورتسودان الخرطوم إقلاع من الخرطوم الساعة 12:00 ظهرا وإقلاع من دبي الساعة 19:30 مساءا وإقلاع الساعة 22:00 مساءا من بورتسودان.

٢-الخرطوم- دبي- الخرطوم إقلاع الساعة 21:10 مساءامن الخرطوم واقلاع الساعة 04:20 صباحا من دبي.

اسطنبول رحلة واحدة

١-الخرطوم اسطنبول الخرطوم إقلاع الساعة 17:00 مساءا من الخرطوم والساعة 23:30 من اسطنبول.

الرياض رحلة واحدة

١- الخرطوم -الرياض -الخرطوم إقلاع الساعة 19:00 مساءا من الخرطوم وإقلاع الساعة 23:35 مساءا من الرياض.

الدوحة

١-الخرطوم الدوحة الخرطوم إقلاع الساعة 07:30 صباحا من الخرطوم وإقلاع الساعة 13:30 ظهرا من الدوحة.

كسلا

١-الخرطوم -كسلا -الخرطوم إقلاع الساعة 07:00 صباحا من الخرطوم واقلاع الساعة 08:45 صباحا من كسلا .

الجنينة

الخرطوم الجنينة – الخرطوم إقلاع الساعة 07:00 صباحا من الخرطوم وإقلاع الساعة 10:00 صباحا من الجنينة .

نيالا

الخرطوم نيالا الخرطوم إقلاع الساعة 10:30 صباحا من الخرطوم وإقلاع الساعة 13:00 ظهرا من نيالا .

الفاشر

١- الخرطوم – الفاشر – الخرطوم إقلاع الساعة 13:00 ظهرا من الخرطوم وإقلاع الساعة 15:15 ظهرا من الفاشر.

طيران بلدنا