أردول يحذر من نضوب الذهب





أطلق المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول، تحذيرات من نضوب الذهب خلال السنوات القليلة القادمة، واستبعد استفادة الأجيال القادمة منه.

وقال أردول في ختام ورشة حقوق التعدين في العالم وخيارات فرض الضرائب على المعادن اليوم “نخشى أن ينضب الذهب كما ذهب البترول بعد انفصال جنوب السودان”.

وكشف عن ازدياد مساهمة قطاع التعدين بنسبة (13%) من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة (1%) قبل إنشاء الشركة السودانية للموارد المعدنية في العام 2014م.

صحيفة الصيحة