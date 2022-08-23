وزير المالية يدعو لضبط التعدين الأهلي وتنظيمه والتوسع في التعدين الصناعي





قلل وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم من أطلق عليه حجم الاستهداف الذي تتعرض له شركة الموارد المعدنية.

وقال جبريل خلال تفقده العمل بالشركى إنما تُرمى الأشجار المثمرة، مضيفاً”إن أهل الشر يضمرون للشركة شرَّاً كبيراً وإن أهل الخير أيضاً يضرمون لها خيراً كبيراً”.

وأكد جبريل تعويل الدولة على قطاع المعادن لسد الفجوة التي خلَّفها تراجع النفط عقب انفصال جنوب السودان، ممتدحاً جهود الشركة في الإشراف والرقابة والتفتيش والتحصيل والحفاظ على موارد البلاد المعدنية.

وطالب جبريل العاملين في الشركة بالاجتهاد أكثر لإظهار الصورة التي وصفها بالبرّاقة للشركة والتركيز على الأدوار الرقابية، مشدداً على ضرورة ضبط التعدين التقليدي ” الأهلي” وتنظيمه والتوسع في التعدين المنظّم ” الصناعي”.

وقال إن حجم الإنتاج وفقاً لما استمع إليه من تقارير فنية مبشر اتساقاً مع الخيرات التي يذخر بها السودان، واستمرار رغبة الكثير من الشركات الأجنبية والوطنية لطرق أبواب الاستثمار في قطاع المعادن في السودان، مطالباً الشركة السودانية للموارد المعدنية بتوسيع مواعين الاستثمار لتشمل معادن أخرى خلاف الذهب حتى تتمكن البلاد من الخروج من الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

باج نيوز