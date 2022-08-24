جبريل يدافع عن شركة الموارد المعدنية ويصفها بالشجرة المثمرة





دافع وزير المالية د. جبريل إبراهيم ، عن الشركة السودانية للموارد المعدنية ، تجاه ماوصفه بحجم الاستهداف الذي تتعرض له الشركة .

وأضاف :” إنما ترمي الأشجار المثمرة .. أهل الشر يضمرون للشركة شراً كبيراً وأهل الخير أيضاً يضمرون لها خيراً كثيراً”.

وطالب وزير المالية لدى تفقده الشركة امس بضرورة ضبط التعدين الاهلي وتنظيمه والتوسع في مجال التعدين المنظم “الصناعي”.

ودعا الشركة للاجتهاد اكثر لاظهار ما اسماه ” الصورة البراقة” لها بالتركيز على ادوارها الرقابية.

صحيفة السوداني