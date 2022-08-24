روسيا تعلن تضامنها مع السودان في نكبة الفيضان





أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن تضامن بلادها مع الشعب السوداني جراء الأضرار التي خلفتها السيول والفيضانات.

ونقلت السفارة الروسية في الخرطوم عن ماريا قولها في تعليق على الفيضانات التي تشهدها البلاد :”نتيجة للفيضانات المستمرة في جمهورية السودان بسبب الأمطار الغزيرة تجاوز عدد الضحايا حسب البيانات الواردة 80 شخصًا، وأصيب عشرات الآلاف من الأشخاص وفقدوا ممتلكاتهم.. غمرت المياه مستوطنات بأكملها في عدد من المحافظات، ودمرت آلاف المنازل.

وأضافت “نعرب عن تضامننا مع الشعب السوداني الصديق خلال هذه الفترة العصيبة عليهم ،وكذلك تعازينا الحارة لأسر وأصدقاء ضحايا الكارثة الطبيعية. نتمنى الشفاء العاجل للمصابين” .

صحيفة السوداني