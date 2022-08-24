سياسية
إمارة قبائل دار حمر تقرر إغلاق الطريق القومي بالخوي، النهود وود بندة، وإغلاق آبار البترول بعدد من الحقول
قرّرت إمارة عموم قبائل دار حمر، إيقاف عمل المديرين التنفيذيين بمحليات غرب كردفان الست وإغلاق الطريق القومي “الخوي – النهود – ود بندة” وإيقاف جميع أنواع التحصيل المالي بمحليات الولاية وإغلاق آبار البترول بعدد من الحقول.
وقالت إن ذلك تنفيذاً لقرارات أهل الدار من باب المطالبة المشروعة بحقوق أهل دار حمر.
وأضافت: تعتبر القرارات ملزمة لكل أهل الدار وتقع مسؤولية التنفيذ المباشر على لجان المحليات والشراتي بجميع محليات الدار، ولجان الشباب بالمحليات الست.
صحيفة السوداني