بالفيديو.. كانوا ينوون قتله.. شاهد ما فعله مُزارع إفريقي بـ3 لصوص مسلحين





يُظهر الفيديو، الذي التقطته كاميرا المراقبة، لحظة إمساك أحد اللصوص بالمزارع من سترته ومحاولة اقتياده إلى غابة قريبة؛ حيث يعتقد المحققون أن العصابة كانت تخطط لقتله هناك؛ حسب “سكاي نيوز عربية”.

وفي لمح البصر، قرر المزارع الأعزل مواجهتهم لإنقاذ حياته؛ حيث نجح في انتزاع سلاح اللص الذي كان يمسكه، ثم شرع في إطلاق النار عليهم.

وحين أدرك اللصوص أنهم لن ينجحوا في خطتهم، اختاروا الهروب خوفًا من رصاص المزارع الغاضب.

وعثرت الشرطة، في وقت لاحق، على آثار دماء غزيرة في المرأب؛ مما يشير إلى أن المزارع أصاب أحد مهاجميه بجروح خطيرة أثناء فرارهم.

وبعد التدقيق في الفيديو، وجد المحققون أنه تم إطلاق ما بين 15 و16 رصاصة، ولا يُعرف ما إذا كانت العصابة قد ردت أيضًا بإطلاق النار.

وتُواصل عناصر الشرطة تحقيقاتها لإلقاء القبض على العصابة.

صحيفة سبق