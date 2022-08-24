“الرسوم” عنوان بارز .. الصراع يحتدم بين حماية المستهلك والتربية والتعليم بالخرطوم





الوزارة تقول إنّ جمعية حماية المستهلك لن تستطيع أنّ تقدح في التاريخ الناصع لمدير عام التعليم بولاية الخرطوم.

اشتعل الصراع بين جمعية حماية المستهلك ووزارة التربية والتعليم بالخرطوم، بسبب الرسوم الدراسية، ليصل إلى مرحلة تبادل الاتّهامات.

ومؤخرًا، اتّهمت جمعية حماية المستهلك، ورشة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة التي عقدتها الوزارة مؤخرًا، بأنّها مدفوعة القيمة من قبل أصحاب المدارس الخاصة.

وفي السياق، أشارت الوزارة إلى أنّ جمعية حماية المستهلك، تسمّم أجواء التعليم بعدم درايتها.

وطالبت في الوقت ذاته، بإعادة النظر في عمل جمعية حماية المستهلك وتغيير طاقمها القيادي.

وأضافت” لقد ظلّ هذا الطاقم جاثمًا على صدر الجمعية سنين عددا”.

باج نيوز