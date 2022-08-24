شاهد بالفيديو: الداعية مزمل فقيري يرد على مواطن وصفه بالثناء على الرئيس المعزول إبان فترة حكمه





بعد أن خرج مواطن في مقطع فيديو متداول بمنصات التواصل الاجتماعي يطلب فيه من الداعية مزمل فقيري توضيح بعض الحقائق حول الفيديو الذي كان يثني فيه على الرئيس المعزول عمر البشير آنذاك.

حيث ذكر إنه أصبح يتحدث ضد البشير بعد سقوطه وينتقده على الكثير من الأشياء التي كان يفعلها.



فما كان لمزمل فقيري الا أن يخرج في ذلك الفيديو ليوضح الحقيقة ويعطي إجابه كافيه لذلك الرجل حيث قال إن الرسول صلي الله عليه وسلم قال في حديث له (إسمع واطع للأمير إن جلد ظهرك واخذ مالك) مبرر مافعله بطاعة للحاكم كما ورد على لسان النبي محمد .

فيما يتعلق بارتدائه البدلة في قاعة الصداقة فقال كانت مجرد تحوطات على نفسه في زمن كان يكثر الدواعش فيه.

الخرطوم:(كوش نيوز)