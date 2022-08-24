الخرطوم: تصريف المياه من الأسواق اصبح ضربا من المستحيل





قال الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية بولاية الخرطوم بشرى حامد ان الوضع بولاية الخرطوم بعد الهطول الغزير للأمطار وتراكم المياه وعدم تصريفها شكل مهدد بيئي كبير خاصة في الاسواق.

وأشار في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق إلى أن هنالك تعامل غير سليم وغير مسؤول مع مصارف الامطار بالولاية، وقال ان تصريف المياه من الاسواق اصبح ضرب من ضروب المستحيل، محذرا من كوارث بيئية من هذه الاسواق والأطعمة والماكولات التي تباع فيها.

واقر بان الخرطوم تعاني من اختلال وهشاشة أمنية ساهمت في فوضى هذه الاسواق وأصبح كل شخص يفعل مايريد وهنالك تحدي سافر للقوانين، مطالبا بضرورة معالجة الوضع امنيا وسياسيا، وكشف عن حملات لرش العاصمة بالطائرات في اليومين المقبلين وتم استيراد المبيدات.

صحيفة الصيحة