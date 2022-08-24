بعد توقف خمس سنوات.. (سودانير) تعيد تشغيل خط الشحن الجوي مع السعودية





أعلن مدير إدارة الشحن الجوي بشركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير) مرتضى حسن جمعة، إعادة تشغيل خط الخرطوم- السعودية والذي توقف منذ خمس سنوات، وبذل جهود حثيثة لتأهيل وصيانة الطائرات وقسم الصادر بغرض التوسعة وتشييد مبانٍ إضافية، وتشغيل مخازن التبريد الخاصة بلحوم الصادر بعد توقف لفترة (13) عاماً.

وقال جمعة في تنوير صحفي محدود بمطار الخرطوم اليوم، إن هناك وثبة انتظمت كافة إدارات شركة الخطوط الجوية السودانية لتحسين جودة الخدمات وتحديث الأجهزة، وأشار إلى تركيب (2) جهاز إكس راي بغرض تسهيل تفتيش البضائع الواردة وتسريع السحب وتبسيط الإجراءات التي كانت تتم يدوياً، فضلاً عن أن الأجهزة تخدم كافة مخازن الوارد وتم تركيبها في أكبر مستودع لـ(سودانير) ويتسع لتخزين حمولة (15) طائرة شحن.

ولفت إلى توسيع السعة الاستيعابية لقسمي الصادر والوارد، وإيجاد التمويل وتقديم التسهيلات لإنفاذ خدمات ترقية الصادر لزيادة المردود الكلي لصادرات اللحوم والخضر والفاكهة والمنتجات الزراعية الأخرى.

وقال جمعة إن هنالك جهود لترقية قسم الصادر بـ(سودانير) الذي يستوعب (90) طناً من اللحوم ويستهدف وصولها إلى (300) طن يومياً لتلبية الطلب المتزايد للحوم السودانية، فضلاً عن زيادة حصيلة الصادر باعتبارها الناقل الوطني ومساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.

صحيفة الصيحة