هدَّدت بتنفيذ اعتصام مفتوح .. هيئة الدفاع عن الخضر تتهم جهات لم تسمها بالوقوف وراء بقاء موكلهم بالحبس





كشفت هيئة الدفاع عن القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول د. عبدالرحمن الخضر، عن جهات لم تسمها بالوقوف وراء بقاء موكلهم بالحبس أطول فترة ممكنه دون تقديمه للمحكمة.

وقال رئيس هيئة الدفاع عن الخضر، عبد الله درف، خلال مخاطبته حملة لإطلاق سراح موكله انعقدت بقاعة جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا، قال بأن موكله ظل بالحبس لأكثر من (34) شهراً، دون تقديمه للمحكمة الأمر الذي اعتبره مخالفاً للقانون الجنائي وقانون النيابة العامة وجميع القوانين والمواثيق الدولية التي نصت على ضرورة الإسراع في التحقيقات وتوجيه التهم للمتهم وتقديمه لمحاكمة عادلة وناجزة، وأشار المحامي إلى أن النيابة دوَّنت إجراءات بلاغ ضد موكله الخضر في العام 2019م بناءً على تقرير يفيد بتملكه أراضي بولايتي الخرطوم والنيل الأبيض، لافتاً إلى أن النيابة قامت بمخاطبة الجهات المختصة والتي جاءت إفادتها بأن الخضر يتملك قعطة أرض واحدة قام بشرائها من حر ماله في تسعينيات القرن الماضي، أي قبل تبوئه أي منصب حكومي، وأكد رئيس هيئة الدفاع عن الخضر بأنه وعقب ذلك قرَّرت النيابة الإفراج عن الخضر بالضمانة العادية، إلا أنه وقبل اكتمال إجراءات الإفراج عنه دوِّنت النيابة بلاغاً آخر ضده أمام نيابة الثراء الحرام والمشبوه بتهمة حصوله على قطع أراضي بطريقة غير قانونية، إلا أنه اتضح بأن قطع الأراضي تخص شخص آخر اسمه مطابق لموكله (الخضر)، وأكد المحامي بأن إجراءات النيابة لم تتوقف عند ذلك الحد، بل قامت بتدوين إجراءات بلاغ آخر ضد والي ولاية الخرطوم الأسبق عبدالرحمن الخضر، يتعلق بالقطار المحلي لولاية الخرطوم، مشدِّداً على أن مشروع قطار ولاية الخرطوم تم التصديق عليه بواسطة كآفة الجهات المختصة ووثقته وزارة العدل بجانب مراجعته بواسطة ديوان المراجعة القومي والذي أكد عدم وجود أي مخالفات فيه.

وأكد رئيس هيئة الدفاع عن الخضر استنفادهم كافة الإجراءات القانونية مع النيابة العامة التي تتعلق بالإفراج عن موكله إلا أنها جميعها باءت بالفشل، كاشفاً عن اتجاههم لتنفيذ اعتصام مفتوح خلال الأيام القادمة يطالبون خلاله بالإفراج عن الخضر.

الخرطوم: محمد موسى

صحيفة الصيحة