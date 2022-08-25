مباحثات بين وزير الخارجية والسفير الأمريكي الجديد





التقى وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق علي، اليوم، بالسفير الأمريكي الجديد لدى السودان جون جودفري، في خطوة باتجاه تقديم أوراق اعتماده كسفير.

وبحسب ما نشرته السفارة الأمريكية على صفحتها بـ(فيسبوك)، ناقش الجانبان الهدف المشترك المتمثل في تعميق العلاقات بين الولايات المتحدة والشعب السوداني، وأهمية تشكيل حكومة بقيادة مدنية للمضي قدماً في انتقال السودان إلى الديمقراطية.

وقالت “مع استمرار معاناة الاقتصاد السوداني، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى إحراز تقدم في إقامة حكومة جديدة بقيادة مدنية، وهي خطوة أساسية لإطلاق المزيد من المساعدات الإنمائية الأمريكية والدولية التي يمكن أن تساعد في تحسين الوضع الاقتصادي”.

وتابعت “حتى ذلك الحين، ستظل الولايات المتحدة شريكاً ثابتاً لشعب السودان من خلال استمرار تقديم المساعدة الإنسانية لمكافحة الآثار المدمرة لانعدام الأمن الغذائي والعنف والفيضانات”.

صحيفة الصيحة