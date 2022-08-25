الخرطوم..حسم عصابة مسلّحة بعد مطاردة عنيفة





تم فتح بلاغ في مواجهة المتهمين تحت المادة ( ١٧٥ / ١٦٧ ) من القانون الجنائي لتكملة إجراءات التحري.

أعلنت السلطات في الخرطوم، عن القبض على عصابة مسلّحة تستغل عربة أفانتي، أثناء محاولتهم نهب بقالة بشارع المعونة بمنطقة الكدرو.

وقال مدير شرطة محلية بحري، تاج الدين حبيب، بحسب إعلام شرطة الخرطوم، إنّ تفاصيل الضبطية تعود بسبب بلاغٍ ورد من أحد المواطنين لغرفة اتصالاتٍ النجدة، عن وجود مجموعة من المتهمين تعمل على كسر بقالة ونهب محتوياتها بعد تهديد صاحبها ومطالبة الشخص المبلّغ بالعودة لمنزله بمنطقة الكدرو.

وأضاف” تمّ تحريك دورية بقيادة ضابط من قوة القسم والمباحث لموقع الحدث وفور وصول القوة أطلق المتهمون أعيرة نارية تّجاه القوة للهروب بواسطة العربة وتمّت مطاردتهم وإطلاق النار على إطارات العربة مما أدّى إلى تعطّلها عند مدخل جسر الحلفايا”.

وأشار إلى أنّ المطاردة أسفرت عن اصطدام عربة المتهمين بحاجز الجسر والعامود الكهربائي عند محاولتهم الالتفاف بالاتجاه المعاكس، وقام المتهمون بالهروب داخل حي الحلفايا وتمت مطاردتهم والقبض على أحد المتهمين.

وأتم” من خلال عمليات التفتيش بالمنطقة تمّ القبض على المتهم الثاني داخل أحد المنازل المهجورة بعد إرشاد المواطنين كما تمّ ضبط العربة المستخدمه لعمليات النهب وأدوات الكسر ( مقص وعدد من الأسلحة البيضاء) واسترداد الخزنة والبضائع المنهوبة من البقالة وتحريز عدد من المعروضات بواسطة فريق مسرح الحادث”.

باج نيوز