3 ثوان قد تبطل حكم الإعدام.. محامي قاتل نيرة أشرف يكشف عن ثغرة في القضية





فجر أشرف نبيل محامي محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف فتاة جامعة المنصورة في مصر والمحكوم عليه بالإعدام من محكمة أول درجة، مفاجأة من العيار الثقيل، مشيراً إلى أنه وضع يده على ثغرة ستبطل محاكمة موكله والحكم الصادر بالإعدام .

وصرح أشرف نبيل المحامي، قائلا: “ثلاث ثوان فقط من وقائع الجلسة الأولى المذاعة على الهواء مباشرة وفقا لتصريح المحكمة تبطل محاكمة محمد عادل برمتها وتبطل الحكم الصادر بالإعدام وتستوجب نقض الحكم وفقًا لصحيح القانون ، وفقا لما نقلته وسائل إعلام مصرية.

وكشف نبيل أنه يعكف حاليا على كتابة مذكرة الطعن بالنقض على حكم الاعدام الصادر ضد موكله.

وأضاف أن مذكرة الطعن ستتضمن 7 أسباب لنقض موضوع الحكم في قضية نيرة أشرف، بعضها سيحمل مفاجآت تهز المجتمع المصري.

وأشار إلى أن من ضمن أسباب الطعن تدور حول 3 ثوان فقط من وقائع الجلسة الأولى المذاعة على الهواء مباشرة وفقا لتصريح المحكمة.

وأوضح “3 ثوان فقط من وقائع الجلسة الأولى المذاعة علي الهواء مباشرة وفقا لتصريح المحكمة تبطل محاكمة محمد عادل برمتها وتبطل الحكم الصادر بالإعدام وتستوجب نقض الحكم وفقا لصحيح القانون”.

وتابع” سيتضمن الطعن أمام النقض ما جري خلال 3 ثوان، والتي تبطل المحاكمة وتعيد القضية لمحاكمة جديدة”.

وقال نبيل “ننبه ونشدد فى التنبيه على السادة مستخدمي الفيس بوك للتعبير عن تضامنهم مع القضية او تعاطفهم مع المتهم وعدم إرسال أي رسائل او تعليقات بأي من الصور التي تتناول بالإساءة المجني عليها رحمها الله او أسرتها أو أي من عائلتها او محاميها او المتعاطفين معها والا سيتعرض للحذف والحظر من جانبنا.

وأضاف ” ونشدد في التنبيه عدم ارسال اي رسائل او تعليقات تشمل الاقتراحات والآراء ووجهات النظر التي يدعي البعض انها ادلة قد تفيد قضية نيرة أشرف مدعومة بفيديوهات وخلافه فمكتبنا ليس بحاجة الي آرائكم واقتراحاتكم وإن كانت مجهود يشكر لكم إلا إنه يسبب لنا الازعاج دون داع”.

وتابع :” لن نسمح أبدا بأن يتخذ من صفحتنا محاولة لتدشين فريق ليناهض فريقاً آخر بين مؤيد ومعارض .فالدور الذي نقوم به هو دور قانوني قائم على العلم والفهم والسعي الى تحقيق العدالة بكامل النزاهة دون الانحياز أو الانقسام أو الانضمام لمناصرة فريق على فريق فدورنا هو ملف القضية وحسب”.

وأعرب نبيل عن بالغ تعازيه لأسرة الضحية نيرة أشرف رحمة الله عليها وبالغ مؤازرته لأسرة المتهم في مصابهم وما يمرون به من أوقات عصيبة وأعاننا الله على إظهار الحق وتحقيق العدل منزهين عن أي هوى أو ميل.

وكان محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف حرر توكيلاً رسمياً بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق للمحامي أشرف نبيل للطعن في حكم إعدامه أمام محكمة النقض .

وأوضح :” أسرة المتهم حررت لي توكيلا بتولي الدفاع عن ابنهم محمد عادل، ووقع المتهم على التوكيل في السجن”.

وأشار إلى أن توليه الوكالة عن المتهم لا يعني استبعاد المحامي الكبير فريد الديب الذي قد يتقدم بمذكرة للطعن في القضية، وهذا أمر ليس مستبعدا، فقد يترافع 50 محاميا عن المتهم الواحد أمام النقض وهذا شيء طبيعي

البيان