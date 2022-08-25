مناوي يدعو الي تقديم العون والتضامن مع ولاية الجزيرة





دشن حاكم إقليم دارفور منى اركو مناوي اليوم بالخرطوم القافله المتجهه الى ولاية الجزيرة – محلية المناقل – للمتاثرين بالسيول والفيضانات والتي إحتوت على مواد غذائية تساعد على تقديم الدعم والعون لابناء منطقة المناقل.

ودعا مناوي في تصريح صحفي لدى وداعه القافلة لتقديم العون والمساهمة، لابناء ولاية الى استمرار التعاون في ارسال القوافل تباعا الى ان تنجلي الازمة.

من جانبة قال عبدالعزيز شدو وزير المالية باقليم دارفور ان القافلة تحت رعاية حاكم إقليم دارفور و تأتي في إطار التضامن مع أبناء ولاية الجزيرة خصوصا منطقة المناقل مضيفا ان القوافل سوف تكون ممتده لكل أجزاء السودان..

كما اكد بابكر حامدين وزير الصحة الاجتماعية باقليم دارفور ان وقفتهم وتعاونهم مع أبناء ولاية الجزيرة سيستمر حتي انتهاءالازمة.

وأوضح الدمنقاوي فضل السيسي ممثل الإدارة الأهلية اسفه لما تعرضت له ولاية الجزيرة من اضرار بالغه بسبب السيول والفيضانات التي اجتاحت الولاية وخصوصا منطقة المناقل مما ادى الى خسائر كبيرة في الممتلكات مضيفا ان القوافل ستستمر الى كافة المناطق التي تضررت في كل أجزاء السودان .

وكالة سونا