



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الجمعة الموافق 26 أغسطس 2022م

الانتباهة

دول غربية تطلب إنشاء مكتب للجنائية بالسودان

إعادة تشكيل رئاسة هيئة الأركان

مدرّعة شرطة تدهس طالبتين

مشاورات لتحالف جديد بين الأمّة والاتحادي الأصل

والي الخرطوم: تكدّس الجثث أكبر المهدّدات البيئية

التيجاني سيسي يدعو إلى مائدة مستديرة لتشكيل الحكومة

السوداني

إحالات وترقيات بالجيش وتعديلات في هيئة الأركان

والي الخرطوم: تحلل جثث المشارح أصبح مهدّدًا بيئيًا

أمريكا: تشكيل حكومة بقيادة مدنية في السودان سيكون مفتاحًا للتعاون

اجتماع مرتقب بين المالية والغرف الصناعية لمناقشة الدولار الجمركي

القبض على مجموعة مسلّحة أثناء محاولتها نهب بقالة بالخرطوم

الصيحة

الدفاع المدني: كمية المياه فاقت التوقّعات والأوضاع تحت السيطرة

ترقيات وإعفاءات في الجيش وإعادة تشكيل رئاسة الأركان

توقيق متهمين في أحداث كتم وعبد الرحيم دقلو يطالب بإنشاء محاكم خاصة بدارفور

الكشف عن ملامح إعلان سياسي لـ”مركزي التغيير”

أخبار اليوم:

سفيرنا بقطر يلتقى الروابط النوبية بالدوحة

السعودية ترحب بمشجعي كأس العالم 2022 في قطر

استاد أحمد بن علي يستقبل مشجعي منتخبات الأمريكتين المشاركة في مونديال قطر 2022.

أجراس فجاج الارض … عاصم البلال الطيب…ليست للبيع لا هاجر ولا الجميلة ومستحيلة

النيل الدولية:

السودان: مدعي “الجنائية الدولية” لم يطلب مقابلة مطلوبين

اتفاق بين الثورية والآلية الثلاثية حول الحل السياسي الشامل بالبلاد

أول سفير أميركي في السودان منذ 1996 يباشر مهامه

ارتفاع منسوب النيل بمحطة عطبرة وانهيار عدد من المنازل بالمتمة

التربية الخرطوم: لا نعترف بأي مدرسة خاصة لا تعتمد ميزانيتها بإدارة التعليم الخاص