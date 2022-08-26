والي الجزيرة: قافلة الشرطة للمتأثرين بالسيول جسدت الدور الإنساني للشرطة





أعلن الفريق أول شرطة عنان حامد محمد عمر وزير الداخلية المكلف لدى تدشينه صباح اليوم بالمهبط الرئاسي بمدني جسر الشرطة السودانية لدعم وإيواء المتأثرين بالسيول والأمطار بولاية الجزيرة أن قوافل الدعم تستهدف 6 ولايات تأثرت بالسيول والأمطار إستجابة لنداء مجلس الوزراء الإتحادي .

من جانبه أكد الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة أن قافلة الشرطة جسدت الدور الإنساني للشرطة السودانية معددا مجالات التنسيق والتعاون بين حكومة الولاية والشرطة تجاه تعزيز خدمة المواطنيين.

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