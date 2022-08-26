وفاة (3) اشخاص في (صحراء الشمالية) وانقاذ أكثر من (20) آخرين





نجحت القوات المشتركة السودانية الليبية بدنقلا في انقاذ أكثر من (20) مواطناً سودانياً في الصحراء على حدود الولاية الشمالية مع دولة ليبيا والذين تحركوا من منطقة الملاحة بولاية شمال دارفور إلى دولة ليبيا علي متن عربتين (هجرة غير شرعية).

وأكد قائد القوات المشتركة السودانية الليبية بدنقلا العقيد ركن علي محمد طه سعيد في تصريح لـ(سونا) إن من بين الذين تم اجلاءهم الى مستشفى دنقلا العسكري 10 أطفال و(3) نساء و (8) رجال، وأشار إلى وفاة رجلين وأمراة أثر انقلاب العربتين، مضيفاً أن جميع الأطفال بخير وصحة تامة،بينما تتم الان إجراءات الفحوصات الطبية والصحية والاسعافات اللازمة للمصابين الذين قامت القوات المشتركة السودانية الليبية بدنقلا بإجلاهم إلى المستشفى.

وقال سعيد إن القوات المشتركة السودانية الليبية ستظل يقظة وحريصة على مكافحة ظاهرة الهجرة الغير شرعية والاتجار بالبشر والتهربب بكافة انواعه وأشكاله بجانب الدور الكبير الذي تقوم به في تأمين الشريط الحدودي والتصدي لكل أشكال جرائم الحدود العابرة وحذر من مخاطر ظاهرة الهجرة الغير شرعية علي أمن وسلامة المجتمع.

من جانبه اكد رئيس شعبة إستخبارات القوات المشتركة السودانية الليبية بدنقلا النقيب حمد عبد المنعم أن القوات المشتركة السودانية الليبية بذلت مجهودات كبيرة في انقاذ المهاجرين القادمين من ولاية شمال دارفور في طريقهم إلى دولة ليبيا وتقديم الاسعافات الأولية للمصابين بمنطقة “كرب التوم ” قبل دخولهم إلى مستشفى دنقلا العسكري لاكمال بقية الفحوصات الطبية والعلاج، مشيرا إلى أن القوات المشتركة السودانية الليبية ظلت تقوم بواجبها في حدود الولاية الشمالية مع دول الجوار، مضيفا أن هذا العمل يضاف لسجل إنجازاتها المتكررة.

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