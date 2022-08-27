جدول الامتحان البديل لشهادة التعليم الأساسي للعام ٢٠٢٢م بولاية الخرطوم





أصدرت الإدارة العامة للقياس والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم جدول الامتحان البديل لشهادة التعليم الأساسي للعام ٢٠٢٢م، وجاء على النحو الآتي:

القرآن الكريم والتجويد ، التربية المسيحية ،التاريخ السبت 3-9-2022 ،الزمن ساعة ونصف – نحن والعالم المعاصر، التاريخ الأحد 4-9-2022 و الزمن ساعة ونصف – الرياضيات، التاريخ الاثنين 5-9-2022 والزمن ساعتان – العلم في حياتنا ، التاريخ الثلاثاء 6-9-2022 والزمن ساعة ونصف – اللغة الانجليزية ،التاريخ الأربعاء 7-9-2022 والزمن ساعتان ونصف – أساسيات التربية التقنية ، التاريخ الخميس 8-9-2022 والزمن ساعة ونصف –

اللغة العربية ،التاريخ السبت 10-9-2022 والزمن ساعتان ونصف – الفقه والعقيدة ، التاريخ الأحد 11-9-2022 والزمن ساعة ونصف.

على أن يبدأ الامتحان عند الساعة التاسعة صباحاً.

سونا