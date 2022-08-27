البرهان يتسلم رسالةخطية من رئيس المجلس العسكري الإنتقالي في تشاد





تسلم رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم رسالة خطية من رئيس المجلس العسكري الإنتقالي في تشاد الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو، تتعلق بالعلاقات الثنائية ودفع آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وإنجمينا.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم وزير الدولة والمستشار برئاسة الجمهورية التشادية ومبعوث رئيس المجلس العسكري الإنتقالي في تشاد، أبكر آدم مناني، والذي قدم تنويراً لرئيس مجلس السيادة حول الحوار الوطني الدائر حالياً بين الأطراف السياسية في تشاد لتحقيق السلام والإستقرار في البلاد، مؤكداً حرص بلاده على إنجاح عملية الحوار الوطني.

وأكد البرهان خلال اللقاء متانة العلاقات السودانية التشادية مشيداً بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين. وقال إنها علاقات راسخة وذات خصوصية.

وأعرب سيادته عن تمنياته لتشاد بمزيد من الإستقرار والأمن والسلام، مؤكدا حرص السودان على بناء علاقات بناءة مع تشاد في كافة المجالات، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين قيادة البلدين في المحافل الإقليمية والدولية.

من جانبه نقل مبعوث رئيس المجلس العسكري الإنتقالي في تشاد تحايا الرئيس محمد إدريس ديبي، لرئيس مجلس السيادة. مشيراً إلى العلاقات التأريخية التي تربط بين البلدين.

وقال إن رئيس المجلس العسكري الإنتقالي التشادي أكد على إستراتيجية العلاقة مع السودان معرباً عن أمله في تقوية الروابط بين الشعبين الشقيقين وتمتين علاقات التعاون بين السودان وتشاد.

وكالة سونا