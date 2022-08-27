ضبط كمية مخدرات ضخمة في إسطنبول





أعلن وزير التجارة التركي محمد موش، السبت، ضبط طنين و91 كغم من المخدرات في ميناء آمبرلي بولاية إسطنبول، تعد الأكبر في تاريخ البلاد.

وقال موش، في تغريدة، إن حراس الجمارك التابعين لوزارة التجارة نفذوا اليوم عملية تاريخية ضد تهريب المخدرات.

وأوضح موش أن الفرق المشاركة في العملية ضبطت 12.3 مليون حبة من مخدر الكبتاغون، يبلغ وزنها طنين و91 كغم.

وأشار إلى القبض على مواطن أجنبي يشتبه في مسؤوليته عن إدارة تهريب المخدرات، وذلك أثناء محاولته الهرب في المطار.

وهنأ الوزير التركي حراس الجمارك المشاركين في عملية ضبط أكبر كمية من حبوب الكبتاغون المخدرة في تاريخ البلاد.

العربيه نت