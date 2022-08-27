ارتفاع عدد الولايات المتأثرةبكارثة السيول والأمطار إلى ١٠ ولايات





وجه المفوض العام للعون الانساني بالانابة المهندس ادم ابراهيم عبدالله، باستخدام المراكب للدخول لتقديم الإغاثة للمناطق التي تعذر الدخول اليها في محلية المناقل بولاية الجزيرة. واعلن ابراهيم فى تصريح صحفى دخول اربع ولايات جديدة لقائمة الولايات التي ضربتها الأمطار والسيول ليرتفع العدد الي ١٠ ولايات و توقع المفوض بالانابة اتساع نطاق الفيضانات والسيول. وقال ابراهيم أن عملية اسقاط المساعدات عبرالجو تحتاج مراجعة في عدة مناطق وخاصة المناطق المغمورة بالمياه تماماً حتى لا تتعرض المواد الغذائية مثل الدقيق والسكر وغيرها للتلف، مؤكداً فعالية الإسقاط في القرى غير المغمورة تماماً، كاشفا النقاب عن بدء فريق من سلاح المهندسين في فتح الطرق والكباري واصفا استخدام المراكب للوصول للمتضررين امثل طريقة فضلا عن توفرها ولفت عبدالله إلى ان السودان موعود بمساعدات جديدة من كل من الإمارات والكويت والصين وتركيا.

وكالة سونا