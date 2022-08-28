



شرطة مباحث بورتسودان تفلح في فك طلاسم جريمة مقتل المهندس طاهر عيسي جعفر مساء امس بحي المرغنية وتلقي القبض علي احد الجناة وجاري البحث عن آخر…. المتهم سجل اعترافاً قضائياً ومثل الجريمة

… من الجيد أن تفلح الشرطة في تغطية البلاغ فب زمن قياسي لكن العشم في أن تفلح في بسط الامن وفي محاصرة الجريمة قبل وقوعها .. مطلوب جهد رسمي وشعبي للقضاء علي ظاهرة ٩ طويلة بمعالجة جذورها من الفقر والبطالة بتشغيل الشباب واستثمار طاقاتهم في بناء البلد

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انا لله وانا اليه راجعون

تلقيت نبأ مقتل صديقنا المهندس طاهر عيسي جعفر (المشهور بطاهر ايرا امريكي) مدير ادارة المياه بالقطاع الجنوبي في مدينة بورتسودان تم قتله علي يد عصابات 9 طويلة بغرض خطف موبايل بحي الميرغنية

اللهم ارحمه واغفر له وارزقه الجنة واجبر كسر أهله وارزقهم الصبر علي المصاب

( إنا لله وإناإليه راجعون)

عبدالقادر باكاش

