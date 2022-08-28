عضو لجنة التحقيق يطلب مليون دولار (رشوة) لقتل قضية (تاركو)





رصدت (المصادر) عن كشف أحد وكلاء النيابة عن طلب عضو بلجنة التحقيق في قضية شركة تاركو للطيران مبلغ (مليون دولار) لقتل ملف القضية إلى الأبد ، ودار سجالاً بين وكلاء النيابة في أحد منصات التواصل الاجتماعي ، وحذر بعضهم من أن هذا الخبر إذا تم تداوله سينسف ما تبقى من سمعة للعدالة في السودان، وطلب مسؤول من اعضاء المنصة عدم الخوض والحديث حول قرار النائب في البلاغ 246-2018 لأن الأمر تعدى الأشخاص وطال النيابة كمؤسسة ، وشدد المسؤول بقوله إنه على كل وكلاء النيابة في مجموعاتهم الخاصة أو الاجتماعية الكف عن الحديث عن هذه القضية التي صدر قرار التحقيق بشأنها السبت الماضي.

أشرف عبدالعزيز

صحيفة الجريدة