لقاء مفاجئ بين جبريل وأردول بقيادات مبادرة الطيب الجد





التأم بفندق إيواء بالخرطوم ، لقاء غير معلن بين قيادات قوى الحرية والتغيير – التوافق الوطني- ومبادرة نداء أهل السودان التي اطلقها الخليفة الطيب الجد.

ومثل اللقاء من جانب قوى التوافق الوطني رئيس حركة العدل والمساواة د. جبريل إبراهيم والمسؤول السياسي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية مبارك أردول والقيادي بالتحالف نور الدائم طه وآخرين .

وقال نورالدائم طه : تباحثنا حول مبادرة نداء أهل السودان واكدنا على اهميه التوافق وعدم إقصاء اي طرف خاصة وان الفترة الانتقالية يجب ان تكون بمشاركة جميع أبناء الوطن وان المخرج من الأزمة يكمن في التوافق،حتى نصل لانتخابات حرة ونزيهة تخرج البلاد لبر الأمان .

وأضاف :” الحرية والتغيير التوافق الوطني طرحت خارطة طريق للفترة القادمة وكذلك أوضحنا معايير اختيار رئيس مجلس الوزراء والوزراء.

وأشاد طه في تصريح صحفى عقب اللقاء ، بمبادرة نداء أهل السودان للوفاق الوطني موضحًا تسلمهم نسخة منها مؤكدًا أنه سيتم عرضها على المجلس الرئاسي ومن ثم سيسلمون ردهم عليها مكتوبا.

من ناحيته قال المدير التنفيذي لنداء السودان ، الشيخ هاشم قريب الله ، : لقد كان اللقاء مع قوى الحرية والتغيير – التوافق الوطني- ايجابيًا .. اتفقنا على استمرار الجهود وسنلتقى معًا الثلاثاء المقبل للاستماع إلى ردهم حول مبادرة الطيب الجد.حسبما افادت وكالة السودان للانباء

صحيفة السوداني